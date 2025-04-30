В отношении вице-мэра Краснодара завели дело о мошенничестве

Против задержанного вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

"Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ", - сообщили РИА Новости в силовых структурах. Других фигурантов в нем пока нет.

О задержании Нетребы стало известно 29 апреля. В его кабинете прошли обыски. Также сообщалось, что правоохранители осматривают сейфы в кабинетах администрации Краснодара, изымают деньги и документы, опрашивают чиновников.