Трое пожарных в Забайкальском крае перестали выходить на связь

Трое пожарных, которые тушили природные пожары в Забайкальском крае, перестали выходить на связь. Об этом сообщает в Тelegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы в Тунгокоченском муниципальном округе покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. Ранее было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".