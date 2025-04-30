Из-за огромного госдолга США больше не будут "субсидировать" безопасность ЕС, - Уолц

Америка больше не может себе позволить "субсидировать" своих союзников по НАТО, в том числе – из-за огромного госдолга страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью изданию The Post, посвященном первым 100 дням пребывания Трампа на посту главы государства.

Уолц раскритиковал европейские страны, которые не желают наращивать расходы на оборону, но при этом пользуются защитой США от многих угроз, например, от атак хуситов на европейский торговый флот.

"Соединенные Штаты, имеющие долг в 33 триллиона долларов, буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность", - сказал Уолтц.