У российских авиакомпаний выросла выручка

У российских пассажирских авиакомпаний в 2024 году почти на четверть выросла выручка, она достигла 1,77 трлн руб., пишет "Коммерсант". При этом чистая прибыль превысила 100 млрд руб.

Интересно, что объем пассажирских перевозок увеличился в 2024 году только на 5,9%, до 111,7 млн пассажиров. Соответственно, аналитики связывают рост выручки при относительно низком росте пассажирооборота увеличением цен на билеты. Но также эксперты отмечают, что увеличилось и число международных рейсов, а они являются более маржинальными относительно внутренних перевозок.