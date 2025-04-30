Горналь превратился в пепел за время оккупации ВСУ, - местный житель

Село Горналь Суджанского района Курской области превратилось в пепел за период оккупации ВСУ, рассказал ТАСС местный житель Юрий.

"Все дома взлетали в воздух только так. Там сейчас сплошной пепел - сгорело, разрушили. Возвращаться некуда", - сказал мужчина.

В настоящий момент в селе не осталось никого из жителей. Юрий - последний местный, выехавший из населенного пункта. Эвакуироваться в первые дни вторжения ВСУ в регион он отказался - не смог оставить свое хозяйство.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины. Российские войска вернули под контроль последний населенный пункт - село Горналь.

22 апреля сообщалось, что бойцы группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, в котором засели ВСУ.