30 Апреля 2025
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Взрыв в Ханты-Мансийске устроили агенты украинских спецслужб

Взрыв в жилом доме в Ханты-Мансийске, произошедший 12 апреля, был устроен уроженцами Украины и Беларуси, завербованными украинскими спецслужбами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемые готовили теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Они планировали убить одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в СВО. Но план исполнить не смогли - 12 апреля при сборке взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в доме разрушены две квартиры.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших теракт. На причастность проверяется гражданин Республики Молдова. Он на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь привез компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком. Подозреваемый задержан.

По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из версий взрыва был взрыв газа. При этом дом не был газифицирован. Пострадали люди. 65-летняя женщина получила ожог легких, 38-летний мужчина - сотрясение, от госпитализации отказался, 51-летняя женщина отравилась газом, также отказалась от госпитализации. Еще у двух человек ожоги лица. Их увезли на скорой в Окружную больницу. Были эвакуированы 35 жителей. Взрывная волна выбила окна в соседних зданиях. Пожар на площади 70 квадратов был ликвидирован.

Теги: взрыв, пожар, квартира, теракт, украинские спецслужбы


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