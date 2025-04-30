30 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев рассказал о волонтерстве будущим юристам из УрГЮУ

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев встретился со студентами Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева и рассказал им о волонтерстве. По образованию глава единороссов в гордуме является юристом, однако в роли депутата предпочитает проводить консультации бесплатно, к чему призвал и будущих выпускников вуза.

Алексей Вихарев на встрече со студентами Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Встретился со студентами. Почти 20 лет назад сам сидел за этими партами. Рассказал будущим юристам о волонтерстве. Есть чем поделиться – уже второй год действует мой Волонтерский центр. Позвал в наши ряды. Добровольчество – это не только возможность быть полезным, но и прокачка коммуникабельности, организаторских навыков", – написал Вихарев в своих соцсетях.

По его словам, многие студенты также интересовались работой депутата. Алексей Вихарев рассказал о своем опыте взаимодействия с городскими и областными структурами, о помощи людям, приходящим на личный прием, а также о радости, когда "получается победить бюрократию и добиться результата".

Алексей Вихарев на встрече со студентами Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Сравнил депутатскую работу с волонтерством, ведь главный принцип тот же – помогать людям. Предложил ребятам попробовать себя в Молодежной палате при думе, куда как раз идет набор. Хорошие кадры нам нужны!" – добавил депутат.

Теги: Екатеринбург, Алексей Визарев, УрГЮУ, Волонтерский центр, депутат, юрист, студент


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