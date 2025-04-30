Бойцы медицинской роты поблагодарили Александра Моора за детекторы дронов "Булат-4"

Детекторы дронов "Булат-4" доставлены в медицинскую роту, которая находится в настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это сложные электронные приборы, но в то же время – простые и компактные в использовании. Оборудование предупредит врачей и фельдшеров о приближении вражеских беспилотных летательных аппаратов, спасет жизни не только медиков, но и бойцов, которым оказывают помощь. Радиус действия детектора порядка 1.5 км. Внешне он напоминает рацию, при приближении беспилотников "Булат-4" начинает подавать звуковой сигнал, а на экране высвечивается, какой тип беспилотников находится рядом.

Ранее детекторы дронов уже получили несколько инженерно-саперных подразделений.

"Наша медицинская рота выражает огромную благодарность губернатору Александру Моору за дрон-детекторы "Булат-4". Ваша помощь неоценима. Спасибо! Победа будет за нами", - поблагодарили представители медицинской роты главу Тюменской области.

Оборудование доставили "Офицеры России" во главе с Александром Сукаченко. В формировании груза приняли участие местные и первичные отделения партии "Единая Россия", предприниматели, общественные организации и волонтеры Тюменской области.