Пакистан готовится к атаке Индии в ближайшие сутки

Индия может атаковать Пакистан в ближайшие 24-36 часов, заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. Он выразил это предположение в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России).

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По мнению Тарара, "Индия намерена предпринять военные действия против Пакистана в ближайшие 24-36 часов под предлогом необоснованных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме".

Напомним, 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии произошел теракт, погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Фронт сопротивления", которая базируется в Пакистане. Дели обвиняет спецслужбы Пакистана в причастности к нападению, Исламабад отрицает обвинения. После этого на границе двух государств произошло несколько вооруженных инцидентов, также власти двух стран пошли на дипломатическое обострение: обоюдно были высланы граждане двух стран, страны закрыли друг от друга воздушное пространство, также Индия приостановила действие Договора о водах Инда.