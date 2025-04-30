Дело исполнителей теракта в "Крокусе" передадут в суд в июне

Дело четверых обвиняемых в нападении на "Крокус сити холл" будет передано в суд для рассмотрения в середине июня. Об этом сообщает ТАСС.

В деле содержится много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на концертный зал, заявили в правоохранительных органах.

"После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем - в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня",- сказал источник.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по результатам экспертизы были признаны вменяемыми.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.