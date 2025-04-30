Китай создает список американских товаров, которые освободят от 125-процентной пошлины

Китай создал список американских товаров, которые будут освобождены от 125-процентных ввозных пошлин. Этот факт широко не афишируется, но информация передана участникам внешнеторговой экономической деятельности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Таким образом Пекин стремится смягчить последствия торговой войны с Вашингтоном.

Освобождение от пошлин получат некоторые продукты, лекарства, микрочипы, авиационные двигатели. Также власти попросили бизнес определить критически важные американские товары, которые ему нужны без пошлин. Ранее сообщалось, что пошлина уже отменена на американский этан, поскольку США являются его единственным поставщиком.

Два других источника сообщили, что власти КНР также проводят опрос компаний, чтобы оценить влияние тарифной войны.