Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в Югре депортирован в Россию из Камбоджи

Обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере депортирован в Россию из Камбоджи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обвиняемый - гражданин РФ. Его доставили в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый вместе с сообщником на территории Ханты-Мансийска купили вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона. Наркотик злоумышленники планировали сбыть. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, был организован международный розыск фигуранта. В ходе мероприятий по розыску отрабатывалась оперативная информация о местонахождении обвиняемого. В результате организованного с иностранными партнерами взаимодействия по каналам Интерпола разыскиваемый был задержан на территории Камбоджи. В ближайшее время он будет доставлен в Россию", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.