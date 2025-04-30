Центр Екатеринбурга закроют сегодня ночью для репетиции Парада Победы

Сегодня с 20.00 до 04.00 1 мая улицы центральной части Екатеринбурга будут перекрыты для проведения репетиции Парада Победы. Горожанам рекомендуют заранее планировать свои вечерние и ночные маршруты.

Движение будет ограничено на следующих участках:

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова;

по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;

по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Для помощи водителям, будут дополнительно установлены временные дорожные знаки. Жители и гости уральской столицы также могут воспользоваться специальным разделом на официальном портале города, где отображены все актуальные данные о перекрытиях во время праздников.