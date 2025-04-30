Квоты на мигрантов угрожают сбору урожая в Астраханской области

Квоты на привлечение мигрантов в бизнес привели к тому, что в Астраханской области (основной производитель овощей в стране) возник риск для урожая – его некому будет собирать. Власти региона совместно с Минтрудом и Минсельхозом просят отменить ограничения, передает РБК.

В декабре 2024 года правительство России приняло постановление, которое устанавливает допустимую долю иностранных работников для каждого региона и по каждой отрасли экономики. Для Астраханской области квота составила 40% от общего числа рабочих, занятых в овощеводстве. Уже тогда власти региона забили тревогу, обратились в Москву: "В условиях жесткого дефицита неквалифицированной рабочей силы фермеры значительно сократят количество посевных площадей, что напрямую повлияет на обеспечение продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и Российской Федерации в целом".

Минтруд России подготовил поправки в постановление, отменяющие квоту, они уже внесены в правительство, но пока идет их обсуждение.