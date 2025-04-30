В Верхотурье сотрудника ИК-53 отправили в колонию за служебные и коррупционные преступления

Верхотурский районный суд вынес приговор сотруднику исправительной колонии ФКУ ИК-53 за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с 15 ноября 2023 года по 8 февраля 2024 года младший инспектор группы разбора отдела безопасности Сергей Кропинов получал взятки, за что неоднократно проносил осужденным запрещенные предметы в виде телефонов, игл для татуировочной машины, аудиоплееры, электронный накопитель, электронную сигарету, зажигалку и игральные карты.

"Действия корыстного инспектора могли нарушить нормальную деятельность исправительного учреждения и способствовать совершению осужденными новых преступлений. Сергей Кропинов в судебном заседании вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, объяснив свои действия трудным материальным положением", - рассказали в пресс-службе судов.

Всего сотрудник ИК совершил восемь преступлений по статье "Превышение должностных полномочий", шесть по статье "Мелкое взяточничество" и два - "Получение взятки в виде денег". За это он сам отправится в колонию общего режима на 4 года и 5 месяцев и будет на 3 года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий.

Помимо этого, суд лишил Кропинова специального звания "прапорщик внутренней службы" и конфисковал суммы взяток. Приговор не вступил в законную силу.