Самолету Як-40 хотят продлить предельный срок службы до 60 лет

Производитель Як-40 – ПАО "Яковлев" – хочет продлить срок службы этих самолетов. Сейчас предельный возраст для этого типа составляет 60 лет, но структура "Ростеха" хочет увеличить его до 60 лет, пишут "Ведомости". Причина – нехватка авиапарка у перевозчиков.

Разрешить продление предельного срока службы может Росавиация, для этого заключение должны дать эксперты ведомства. Возможно, что разрешение будет выдано до конца 2025 года.

Специалисты должны проверить соответствие старых, выпущенных еще в советские времена самолетов, на прочность, емкость ресурса, коррозию.

Эксплуатируемые сейчас реактивные Як-40 выпущены в 1970-х гг., их серийное производство прекращено в 1981 г. Сейчас в эксплуатации у российских перевозчиков осталось всего 15 Як-40, но они выполняют рейсы на социально значимых маршрутах на севере и Дальнем Востоке.