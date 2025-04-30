В России учителя не работают в среднем на одну ставку

Только в восьми регионах России педагоги работают на 1,4 ставки и менее.

Таковы результаты мониторинга профсоюза "Учитель", который проводился на основе формы статистического наблюдения. На заседании Совета законодателей РФ министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство нормирует нагрузку на педагогов, чтобы в среднем она была 1,4 ставки, то есть 5–6 уроков.

Согласно мониторингу, на 1,23–1,4 ставки в стране работают в Ингушетии, Мордовии, Москве, Белгородской области и Чечне.

На 1,98–1,8 ставки педагоги работают еще в 15 регионах, больше всего в Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Омской и Кемеровской областях, Красноярском крае.

С максимальной нагрузкой в стране работают учителя в Удмуртии — на 2,03 ставки.

Как считают эксперты, реализация планов по резкому снижению нагрузки маловероятна, особенно с учетом того, что и для школ это основной способ выполнить задачи по зарплатам, поставленные в майских указах, и для учителей — увеличить свои доходы, сообщают "Известия".

Ранее Кравцова упомянула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что не произошло коренного перелома в кадровом обеспечении образования, как уверяет Кравцов. Ведомство скрывает цифры о том, сколько выпускников педвузов пришли в школы, а "сколько учителей молодых ушли из школ, не проработав там и года из-за низких зарплат".