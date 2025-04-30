30 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Запасов новых авто на складах в РФ хватит на три месяца продаж

В России запасы новых автомобилей на складах составляют около 400 тыс. машин.

Этого количества хватит как минимум на ближайшие три месяца, заявили диллеры. По их словам, затовариваение происходит по большинству брендов.

Как заявил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, запас складов у дистрибьюторов и дилеров - 4-5 месяцев. Говоря о "Рольфе" он указал, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту.

"На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют, и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", - отметил Иванов, сообщает РИА "Новости".

На днях появилась информация о том, что "АвтоВАЗ" временно приостановит выпуск автомобилей Lada Granta. По данным издания Avtograd, последний рабочий день на линии Granta запланирован на 25 апреля. В период с 28 по 30 апреля персонал будет получать две трети от своих окладов и тарифных ставок, а на первую декаду мая сотрудников предприятия отправят в отпуск. В марте 2025 года продажи LADA упали на 33% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

Теги: автомобили, автопром


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