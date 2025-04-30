Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Министерство труда России разработало проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году.

Как сообщила пресс-служба министерства, речь идет об уровне прошлого года – 270 месяцев. Ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.

Средний желаемый доход граждан России после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. руб. в месяц. Согласно опросу "СберНПФ", запросы россиян увеличились на 11% по сравнению с 2024 годом.