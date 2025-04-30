В США пригрозили выйти из переговоров по Украине

США выйдут из переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, если не будет прогресса.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, американские власти ждут "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.

Дипломат отметила, что "обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем".

Брюс подчеркнула, что США работают над достижением долгосрочного перемирия и прекращением огня. Так она отреагировала на просьбу прокомментировать инициативу России о перемирии в дни 80-летия Победы.

Ранее стало известно, что переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик.