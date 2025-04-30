Стало известно о "максималистских" территориальных требованиях Путина

Глава государства Владимир Путин настаивает на том, чтобы по мирному соглашению с Киевом Москве перешли целиком четыре региона, присоединенные к РФ — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Как заявили Bloomberg осведомленные источники в Москве, спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе пытался уговорить Путина согласиться на прекращение огня по нынешним линиям соприкосновения, однако президент РФ "сохранил свою максималистскую позицию". Это наносит удар по усилиям американского лидера завершить конфликт.

Агентство отмечает, что переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик, для достижения каких-либо результатов необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

Напомним, по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период остановятся все боевые действия, сообщили в Кремле. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил , что отверг предложение президента России.