03 Апреля 2025
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Происшествия Республика Карелия
Фото: Накануне.RU

Онежский судозавод продолжит работу в штатном режиме, несмотря на пожар

 

Работа на АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск) продолжится в штатном режиме даже после пожара. Об этом заявила пресс-служба главы Карелии. В сообщении сказано, что последствия возгорания не отразятся на подготовке к работе цифровой верфи. Причины пожара и ущерб предстоит установить специалистам.

На предприятие для встречи с руководством также прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", - заявил он.

Напомним, возгорание произошло в 9.40, по предварительным данным, во время работ на объекте строительства четвертого производственного цеха цифровой судоверфи. Пострадали три человека. Одному помощь оказали на месте, сейчас он уже дома. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Площадь возгорания составила 1,7 тысячи кв.м. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

Теги: Онежский судозавод, пожар


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