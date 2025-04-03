Онежский судозавод продолжит работу в штатном режиме, несмотря на пожар

Работа на АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск) продолжится в штатном режиме даже после пожара. Об этом заявила пресс-служба главы Карелии. В сообщении сказано, что последствия возгорания не отразятся на подготовке к работе цифровой верфи. Причины пожара и ущерб предстоит установить специалистам.

На предприятие для встречи с руководством также прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", - заявил он.

Напомним, возгорание произошло в 9.40, по предварительным данным, во время работ на объекте строительства четвертого производственного цеха цифровой судоверфи. Пострадали три человека. Одному помощь оказали на месте, сейчас он уже дома. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Площадь возгорания составила 1,7 тысячи кв.м. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".