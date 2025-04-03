Георгий Филимонов: Решительным образом решаем проблему дефицита кадров в медучреждениях Вологодской области

В ходе оперативного совещания в Правительстве Вологодской области под председательством Губернатора Георгия Филимонова прошло обсуждение механизмов решения проблемных вопросов сферы здравоохранения.

«Здравоохранение – в периметре моего особого внимания. Направили необходимые объемы финансирования, чтобы заработная плата у сотрудников первичного звена здравоохранения составляла 150 тысяч рублей. Имею в виду терапевтов и педиатров. Сейчас зарплату на уровне 150 тысяч рублей в месяц получают все врачи общей практики в Вологодской области», – сообщил губернатор Георгий Филимонов.

В региона планируют также предоставлять субсидии муниципалитетам на строительство или приобретение жилья для врачей и педагогов, которые изъявили желание работать на селе. 85 миллионов рублей уже получил Кирилловский округ. Здесь построят 11 одноквартирных домов, которые станут служебным жильем четырех врачей и семи педагогов.

«В Кирилловском округе реализуем пилотный проект по возведению типовых деревянных домокомплектов заводского изготовления. Однако главной площадкой должен стать Вологодский муниципальный округ. Планируем возвести крупный микрорайон для льготных категорий граждан: многодетных семей, семей с инвалидами, участников СВО, врачей и учителей. Имею в виду строительство до 50 домов – это не менее 70 тысяч квадратных метров жилья. Далее масштабируем проект на все муниципалитеты. Это одна из наших основных задач. Мы обещали – мы сделаем», – заявил Георгий Филимонов.

Накануне о планах по реализации проекта губернатор рассказал на рабочей встрече заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Юрию Пономареву. Георгий Филимонов выразил ему благодарность за поддержку инициатив Правительства Вологодской области по социально-экономическому развитию региона.

Еще одним вопросом на оперативного совещании Правительства региона стала тема нехватки узких специалистов в муниципалитетах. Особенно остро проблема выражена в Вытегорском, Чагодощенском, Грязовецком, Белозерском и Великоустюгском округах.

По словам министра здравоохранения Вологодской области Николая Гонтюрева, для оперативного решения составляется план-график выезда узких специалистов в муниципалитеты из областных больниц.\

В этом году в штат медучреждений Вологодской области предполагается привлечь еще 198 врачей, в том числе из других регионов России. 58 специалистов уже прибыли на Вологодчину, 19 из них - врачи первичного звена. В апреле ожидается прибытие еще 10 педиатров.