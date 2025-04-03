Министр экономического развития РФ оценил производственный и туристический потенциал Томской области

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и губернатор Томской области Владимир Мазур посетили производственные и строительные площадки региона.

Министра, в частности, ознакомили с деятельностью одного из самых крупных в стране производителей биологически активных добавок, косметики и товаров для здоровья — томской компанией «Артлайф». Ее продукция экспортируется в 27 стран мира. С 2025 года томское предприятие стало участником национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Основная производственная площадка компании (около 30 тысяч кв. м) расположена в Томске. Это единственный в России завод по производству твердых желатиновых капсул, которые необходимы при изготовлении лекарств и БАДов. Еще один производственный комплекс в рамках инвестпроекта компания запустила в эксплуатацию в поселке Калтай Томского района. Здесь также побывал Максим Решетников.

Генеральный директор компании Александр Австриевских рассказал, что планируется увеличение производственной площади биотехнологического комплекса. Он также рассказал министру, что на данный момент ряд действующих норм Таможенного союза ограничивает возможности компании по экспорту желатиновых капсул, используемых для производства лекарств и БАДов.





Максим Решетников и Владимир Мазур решили совместно проработать этот вопрос с тем, чтобы томские производители могли развивать производство, увеличивать число рабочих мест и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет.

Затем глава Минэкономразвития побывал в томской особой экономической зоне, ознакомился с производством одного из резидентов — АО «ПроКванТ».

Это предприятие создано компанией «ИнфоТеКС» в 2021 году. Его специалисты занимаются развитием ключевых компетенций в области информационных технологий, проектировании электронной и радиоэлектронной продукции, в том числе компьютерного оборудования, вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования.

В 2024 году на территории ОЭЗ ввели в эксплуатацию производственный корпус для выпуска аппаратных форм, в котором с помощью современного технологического оборудования производят заготовки, проводят металлообработку, монтаж электронных компонентов, сборку и испытания продукции. В этом году «ПроКванТ» планирует ввести в эксплуатацию еще 2 производственных участка — порошковой покраски и шелкографии.

«Томская ОЭЗ — одна из первых в России. В последние годы она обрела ту динамику, которую от нее ожидали изначально. Сейчас здесь работают компании-резиденты, идет строительство новых корпусов, реализуются передовые проекты, в том числе, по производству средств квантового шифрования. Это очень продвинутые технологии, которые используются для защиты нашей критической инфраструктуры», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В заключение Максим Решетников и Владимир Мазур посетили строительную площадку будущего многофункционального комплекса в Томске. Здесь возведут четырехзвездочную гостиницу на 171 номер, деловые и офисные пространства, зоны рекреации и предприятия общественного питания. Общая площадь комплекса на улице Войкова превысит 30 тысяч кв. м. На стройке задействованы специалисты ООО «Сибагро-капитал».

«Обновление и развитие номерного фонда гостиниц — одна из задач, которая стоит перед нами по президентскому национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Эту задачу решаем, в том числе вместе с нашими промышленными партнёрами и инвесторами», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.