Министр экономического развития РФ оценил производственный и туристический потенциал Томской области

03 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Министр экономического развития РФ оценил производственный и туристический потенциал Томской области

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и губернатор Томской области Владимир Мазур посетили производственные и строительные площадки региона.

Министра, в частности, ознакомили с деятельностью одного из самых крупных в стране производителей биологически активных добавок, косметики и товаров для здоровья — томской компанией «Артлайф». Ее продукция экспортируется в 27 стран мира. С 2025 года томское предприятие стало участником национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Основная производственная площадка компании (около 30 тысяч кв. м) расположена в Томске. Это единственный в России завод по производству твердых желатиновых капсул, которые необходимы при изготовлении лекарств и БАДов. Еще один производственный комплекс в рамках инвестпроекта компания запустила в эксплуатацию в поселке Калтай Томского района. Здесь также побывал Максим Решетников.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Генеральный директор компании Александр Австриевских рассказал, что планируется увеличение производственной площади биотехнологического комплекса. Он также рассказал министру, что на данный момент ряд действующих норм Таможенного союза ограничивает возможности компании по экспорту желатиновых капсул, используемых для производства лекарств и БАДов.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Максим Решетников и Владимир Мазур решили совместно проработать этот вопрос с тем, чтобы томские производители могли развивать производство, увеличивать число рабочих мест и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет.

Затем глава Минэкономразвития побывал в томской особой экономической зоне, ознакомился с производством одного из резидентов — АО «ПроКванТ».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Это предприятие создано компанией «ИнфоТеКС» в 2021 году. Его специалисты занимаются развитием ключевых компетенций в области информационных технологий, проектировании электронной и радиоэлектронной продукции, в том числе компьютерного оборудования, вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В 2024 году на территории ОЭЗ ввели в эксплуатацию производственный корпус для выпуска аппаратных форм, в котором с помощью современного технологического оборудования производят заготовки, проводят металлообработку, монтаж электронных компонентов, сборку и испытания продукции. В этом году «ПроКванТ» планирует ввести в эксплуатацию еще 2 производственных участка — порошковой покраски и шелкографии.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Томская ОЭЗ — одна из первых в России. В последние годы она обрела ту динамику, которую от нее ожидали изначально. Сейчас здесь работают компании-резиденты, идет строительство новых корпусов, реализуются передовые проекты, в том числе, по производству средств квантового шифрования. Это очень продвинутые технологии, которые используются для защиты нашей критической инфраструктуры», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В заключение Максим Решетников и Владимир Мазур посетили строительную площадку будущего многофункционального комплекса в Томске. Здесь возведут четырехзвездочную гостиницу на 171 номер, деловые и офисные пространства, зоны рекреации и предприятия общественного питания. Общая площадь комплекса на улице Войкова превысит 30 тысяч кв. м. На стройке задействованы специалисты ООО «Сибагро-капитал».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Обновление и развитие номерного фонда гостиниц — одна из задач, которая стоит перед нами по президентскому национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Эту задачу решаем, в том числе вместе с нашими промышленными партнёрами и инвесторами», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Теги: владимир мазур, максим решетников, туристический потенциал томской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети