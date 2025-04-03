Выращенных в Костромской области буренок поставляют в 15 регионов России

Первой точкой рабочего выезда губернатора Сергея Ситникова в Костромском муниципальном районе стало крестьянско-фермерское хозяйство Марины Васиной в селе Саметь. Глава региона поинтересовался у руководителя хозяйства - почему коровы костромской породы являются одними из самых лучших? «Потому что мы их очень любим», - просто ответила Марина Васина.

Фермерское хозяйство в селе Саметь Костромского района в 2023 году получило статус племенного репродуктора по костромской породе скота. Сегодня на ферме содержат более 400 голов, в том числе, 150 коров, рассказала глава хозяйства губернатору.

Валовой надой за прошлый год составил 1317,5 тонны молока. Продуктивность коров в хозяйстве сейчас более 8 тысяч кг и эти показатели продолжают расти. Так, за первые два месяца 2025 года продуктивность выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Корова Брошка - долгожительница и местная рекордистка. За лактацию дает более 9600 кг молока. Сегодня Марина Васина подарила фото рекордсменки губернатору.

«Наша цель - сохранить костромскую породу. С 2012 года продолжаем дело колхоза «12 Октябрь», который принимал участие в ее создании. Свое дело мы очень любим, развиваем. В прошлом году реконструировали молочный блок. Качество молока - на высшем уровне. Средний показатель жирности - 4,4%. Молоко востребовано, отправляем на переработку на предприятия Костромской области», - рассказала Марина Васина.

Она отметила, что костромская порода востребована и у аграриев других регионов, в ближайшее время двух бычков этой породы отправят с фермы в Дагестан.

Глава Костромского района Елена Шилова сообщила губернатору, что сейчас показатели по надоям молока в среднем по муниципалитету выше, чем в советские годы. Большой вклад в развитие скотоводства вносит комплексная поддержка регионом этого направления. В частности, хозяйство Марины Васиной за 2024 год в виде субсидий из федерального и регионального бюджетов получило более 550 тысяч рублей. А как племенной редуктор ферма сможет получать дополнительные меры господдержки, что даст возможность нарастить объемы производства молока - до 10 тысяч литров на корову. Уже в этом году предпринимателю будет предоставлено 1,5 млн рублей.

«Хорошо, что получили статус племенного репродуктора. Костромичка - банк генов, что позволяет сохранять производственные стада, лечить генетику. Это и отсутствие болезней, долголетие. Порода индустриальная, ее нужно развивать», - отметил губернатор Сергей Ситников.

В планах хозяйства Васиной - реконструкция животноводческого комплекса. Средства на развитие фермы предполагают получить от продажи земельных участков. Губернатор поставил задачу главе муниципалитета ускорить процесс оформления надела в собственность и оказать максимальное содействие в продаже.

Марина Васина обратилась к губернатору с просьбой, которую хотели донести до главы региона жители села - обустроить остановку у местного кладбища. Сергей Ситников поставил задачу проработать вопрос с руководством областного дорожного предприятия «Костромаавтодор».

Развитие племенной работы в хозяйствах Костромской области – один из приоритетов, определенных перед отраслью губернатором Сергеем Ситниковым. В Костромской области сейчас работают 11 племенных организаций. Из них три племзавода и три репродуктора занимаются разведением и содержанием костромской породы. За последние 10 лет численность поголовья с 4814 голов до 5636 голов.