"Уже назрело". В свердловском минтрансе заявили о планах на строительство метро от Екатеринбурга до Верхней Пышмы

Екатеринбургское метро вполне могут продлить до Верхней Пышмы. Такие планы уже обговариваются в региональном министерстве транспорта, заявил во время заседания совета представительных органов муниципальных образований министр Александр Толкачев.

По его словам, такие планы действительно есть как у минтранса, так и у областного правительства. Метро сможет стать отличной альтернативой автобусам.

"Сегодня это кому-то кажется фантастическим, но это уже назрело", - отметил Толкачев.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, отвечая на вопрос журналистов, когда ждать вторую ветку метрополитена в уральской столице, подтвердил, что эта проблема поднималась на федеральном уровне, в том числе и в разговоре с президентом.