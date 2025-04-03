Игорь Бабушкин провел первое заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий

"Провели первое заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, созданной по указу Президента. Определили план работы ближайшей перспективы", - сообщил в своем телеграмм-канале глава комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он напомнил, с какими проблемами страна столкнулась после массового возвращения победителей Великой Отечественной. Многим было трудно встроиться в прежнюю жизнь. Непростой была адаптация и ветеранов Афганистана, боевых действий на Северном Кавказе.

"Этот опыт подчёркивает актуальность решения Президента создать нашу комиссию именно сейчас, когда с фронта пришло не более десятой доли бойцов. Мы верим в скорую победу и должны заранее подготовиться к возвращению наших героев, создавая необходимые условия для них и их семей", - отметил Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что многое уже делает Фонд «Защитники Отечества», Правительство Российской Федерации, региональные органы власти. Но предстоит сделать намного больше.

"С первых дней в адрес комиссии поступают многочисленные предложения системного характера и личные просьбы. Индивидуальная работа с каждым заявителем – это, конечно, прерогатива Министерства обороны, Фонда и регионов. Но право быть услышанным с нашей помощью имеет каждый", - отметил глава комиссии Госсовета.

Главная цель комиссии – усилить координацию деятельности всех причастных к оказанию поддержки и создать достойные условия жизни для военнослужащих и их близких.

Для эффективной организации деятельности комиссии созданы три рабочие группы. Они будут заниматься вопросами совершенствования мер социализации и жизнеустройства ветеранов и членов их семей, мер социальной поддержки, медицинской и психологической помощи, а также межведомственного взаимодействия.

"Благодарю всех, кто выразил готовность участия в нашей комиссии, и лично Помощнику Президента РФ, секретарю Госсовета Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку и большую помощь в организации работы. Безусловно, мы приложим максимум усилий для решения возложенных на нас задач", - подчеркнул Игорь бабушкин.