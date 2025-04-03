Не попавшая под санкции Трампа Россия теряет на обвале нефтяных цен

Нефтяные фьючерсы на мировых рынках дешевеют уже на 7% и в некоторых случаях снижаются ниже $70 за баррель. Это последствия торговой войны, объявленной Трампом крупнейшим мировым экономикам, усиленные неблагоприятной конъюнктурой.

Bloomberg, между тем, посчитал, что доходы российского бюджета от нефтяных поступлений в марте сократились более чем на 15% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Здесь фактором снижения выступает также сокращение добычи.

Ранее на этой неделе ЦБ признал, что слабый мировой спрос "оказывает давление на цены на сырьевые товары". В феврале регулятор закладывал в качестве приемлемой для самочувствия российского бюджета цену на нефть Urals в $65 в этом году и около $60 за баррель для последующих двух лет. Теперь ЦБ считает, что вероятность снижения цен на нефть "несколько возросла".

Снижение налоговых поступлений также следует за сокращением добычи нефти, поскольку Россия заявила, что привела производство в соответствие со своей квотой ОПЕК+. В прошлом году страна была среди "отстающих" членов группы, и ей все еще нужно наверстать упущенное за месяцы, когда она превысила целевые показатели.