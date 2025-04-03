Юрист из департамента земельных отношений администрации Перми обокрал коллегу в суде

Консультант юридического отдела департамента земельных отношений администрации Перми Илья Буренков осужден за кражу смартфона в здании Ленинского районного суда, сообщает Properm.ru.

Сообщается, что телефон принадлежал юристу противоположной стороны по гражданскому спору. Летом прошлого года в Ленинском районном суде рассматривалось не менее десятка гражданских дел с участием юристов департамента.

Обвиняемый вину не признавал, однако его вину удалось установить, в том числе, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Суд установил, что в августе минувшего года представитель одного из департаментов пермской мэрии явился в суд для участия в процессе. В ожидании заседания он совершил кражу сотового телефона, оставленного участницей того же процесса на скамье в коридоре суда. Пропажа была обнаружена женщиной в начале слушания по гражданскому делу, которое пришлось прервать для поисков. Это заставило мужчину избавиться от похищенного, вследствие чего телефон был найден сотрудниками полиции под пожарным металлическим щитом, расположенным неподалеку от места кражи.

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья признал представителя департамента городской администрации виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, — кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев с установлением осужденному ряда ограничений, предусмотренных уголовным законом.