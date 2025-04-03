У входа в Кунгурскую пещеру построят кордон или визит-центр

У входа в Кунгурскую пещеру построят кордон или визит-центр, сообщает РБК Пермь со ссылкой на приказ Минимущества Пермского края.

Ведомство поручило "Институту территориального планирования" подготовить проект планировки участка площадью 13,3 га, находящегося в границах особо охраняемой природной территории ледяной горы и Кунгурской ледяной пещеры.

"Объекты, необходимые для обеспечения содержания и эксплуатации пещеры — визит-центр пещеры, либо кордон для обеспечения информирования посетителей и взимания платы за посещение особо охраняемой природной территории, иные объекты рекреационного назначения", — говорится в сообщении.