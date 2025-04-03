03 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге составлен график сдачи тестов на знание русского при приеме в школу

В Екатеринбурге составили график сдачи тестов на знание русского языка при приеме в школу. Их будут проходить дети мигрантов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с этого года, по федеральному закону № 544-ФЗ, для поступления в российские школы дети иностранцев должны сдавать тест на знание русского. Так, чтобы попасть в первый класс, детям нужно будет показать навыки речи и понимания русского языка, а также знание часто используемых слов.

Тест для первоклассников составлен с опорой на визуальные материалы – письменных заданий для поступающих в возрасте 6-7 лет нет. Но дальше сложность тестов повышается – для поступления во второй класс уже потребуется умение читать и писать.

Сдать экзамен нужно как минимум на 90%. При неудовлетворительной оценке ребенок сможет пересдать его через три месяца, но уже с новыми заданиями. Процесс тестирования фиксируется на камеру – это позволит решать спорные ситуации на апелляции.

В Екатеринбурге сдать экзамен на знание русского можно будет в девяти школах: №25, 36, 44, 49, 71, 148, 159, 170 и 171. Тесты пройдут в следующие дни:

  • 23 и 24 июня;
  • 3 и 4 июля;
  • 21 и 22 августа;
  • 20 сентября;
  • 18 октября;
  • 15 ноября;
  • 20 декабря.

Ранее сообщалось, что у 40% детей мигрантов в школах Екатеринбурга низкий уровень владения русским языком.

Теги: русский язык, тесты, школа, мигранты, прием, Екатеринбург


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Ранее 14.02.2025 14:34 Мск Креков: у 40% детей мигрантов в школах Екатеринбурга низкий уровень владения русским

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