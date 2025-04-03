В Екатеринбурге составлен график сдачи тестов на знание русского при приеме в школу

В Екатеринбурге составили график сдачи тестов на знание русского языка при приеме в школу. Их будут проходить дети мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с этого года, по федеральному закону № 544-ФЗ, для поступления в российские школы дети иностранцев должны сдавать тест на знание русского. Так, чтобы попасть в первый класс, детям нужно будет показать навыки речи и понимания русского языка, а также знание часто используемых слов.

Тест для первоклассников составлен с опорой на визуальные материалы – письменных заданий для поступающих в возрасте 6-7 лет нет. Но дальше сложность тестов повышается – для поступления во второй класс уже потребуется умение читать и писать.

Сдать экзамен нужно как минимум на 90%. При неудовлетворительной оценке ребенок сможет пересдать его через три месяца, но уже с новыми заданиями. Процесс тестирования фиксируется на камеру – это позволит решать спорные ситуации на апелляции.

В Екатеринбурге сдать экзамен на знание русского можно будет в девяти школах: №25, 36, 44, 49, 71, 148, 159, 170 и 171. Тесты пройдут в следующие дни:

23 и 24 июня;

3 и 4 июля;

21 и 22 августа;

20 сентября;

18 октября;

15 ноября;

20 декабря.

Ранее сообщалось, что у 40% детей мигрантов в школах Екатеринбурга низкий уровень владения русским языком.