Вэнс: Маск продолжит работу в администрации США в качестве советника

Американский бизнесмен Илон Маск продолжит работу в администрации США в качестве советника после того, как в будущем покинет пост руководителя Департамента эффективности государственного правления (DOGE). Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он отметил, что борьба Маска с "неконтролируемой бюрократией" еще не окончена.

В администрации Дональда Трампа миллиардер работает в качестве "особого государственного служащего". Этот статус предполагает кратковременное выполнение задач, связанных с предоставлением экспертизы. Полномочия специальных госслужащих ограничены периодом не более 130 дней в год. У Илона Маска этот срок закончится в мае-начале июня. Как отмечало издание Politico, чиновники Белого дома ожидали, что Трамп попытается найти способ обойти временное ограничение.