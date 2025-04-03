03 Апреля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми пьяный подросток, угрожая продавцу пистолетом, пытался украсть 168 шоколадок

15-летний пьяный подросток, угрожая сотруднице одного из пермских магазинов пневматическим пистолетом, попытался украсть 168 плиток шоколада на сумму 17 тыс. руб. Действия юного грабителя пресек другой покупатель. Он обезвредил и задержал юношу, и вызвал полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

На парня завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Суд отправил подростка под домашний арест. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Следователем будут выяснены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Будет дана принципиальная оценка действиям лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, и должностных лиц органов профилактики и учебного заведения, в котором обучается подозреваемый.

Теги: шоколадки, подросток, пневматический пистолет, магазин, продавщица


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