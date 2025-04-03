Продажи легковых и легких коммерческих машин в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2025 года упали на 45% и составили немногим больше 83 тыс. штук. Это уже с учетом альтернативных каналов поставок, передает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса. Организация, в свою очередь, ссылается на данные регистраций транспорта.

Всего в первом квартале года было продано 254 тыс. автомобилей этих классов (-26% к тому же периоду прошлого года). За последние десять лет продажи были хуже только в 2022 году.

Эксперты отмечают, что отчасти падение продаж связано с ожиданиями россиян возвращения на рынок иномарок из недружественных стран – граждане готовы подождать с покупками.