Грузия сократила безвизовый период для граждан Украины

Грузинские власти сократили для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране – с трех лет до одного года. Речь идет об уже въехавших в Грузию украинцах, передает телеканал Mtavari.

В документе, на который ссылается телеканал, говорится, что украинским гражданам, которые въехали в Грузию и находились в стране до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года.

"Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в Грузию и пребывание в стране сроком на один год. Для тех, кто въехал и находился в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года", — говорится в документе.

До начала СВО граждане Украины также могли пребывать в Грузии без визы один год, но позже этот срок был увеличен сначала до двух, а затем - до трех лет.

Для граждан России безвизовый период составляет один год.