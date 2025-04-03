Президент Финляндии: Хотя бы один европейский лидер должен поговорить с Путиным

Хотя бы один европейский лидер должен пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, к такому выводу пришла "Коалиция желающих" по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

"Говорить с Путиным должна Франция или Великобритания", - цитирует его ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что ему известно о двух мировых лидерах, которые тайно созванивались с президентом России Владимиром Путиным. Кто именно эти политики, глава государства не уточнил.