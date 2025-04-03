В Чувашии депутату вменили хранение наркотиков

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что депутат Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии "Единая Росси" Иван Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотиков.

"Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы. Резко осуждаю подобные действия, имею непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более, связанной с наркотиками", - написал губернатор в своём telegram-канале.

О каким именно наркотике и весе зелья идёт речь, политик не уточнил.