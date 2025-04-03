03 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники с сайтов знакомств "развели" двух девушек на 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге за последние сутки мошенники, обитающие на сайте знакомств, "развели" двух местных жительниц на 10 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В первом случае, екатеринбурженка 1987 г.р. познакомилась с парнем, который по переписке уговорил ее поучаствовать в торгах на бирже. После с потерпевшей связались неизвестные и предложили установить специальное приложение - online-площадку, где можно торговать валютными парами, акциями и криптовалютой. Далее последовала инструкция, согласно которой женщина перевела на указанный счет 75 тыс. рублей, пополнила баланс на 5 тыс. 550 долларов США, потом еще на 5 тыс. 490 долларов, а после оплатила страховку на 5 тыс. 135 долларов. "Куратор" заявил, что с нее удержат только 543 доллара, а остальное вернут на счет.

Затем потерпевшая под диктовку злоумышленников перевела одним платежом 800 тыс. рублей, однако деньги на счет криптокошелька так и не поступили. После звонившие сообщили о необходимости закрыть счет и перевести все деньги на доверительное лицо. Заявительница обратилась к своему брату, после чего ввела реквизиты брата и совершила ошибку в фамилии. После неизвестные сообщили о необходимости срочно искать второе доверительное лицо. В результате женщина предложила жене брата стать вторым доверительным лицом.

По указанию мошенников, семья оформила кредит на общую сумму в 2,1 млн рублей, однако мошенники сообщили о необходимости ввести еще 40 тыс. долларов. На почту поступил "единоразовый налоговый индекс", который она продиктовала роботу. При этом заявительница вновь неправильно назвала букву в индексе, и ей пояснили, что нужно найти третье доверительное лицо. Только после этого женщина поняла, что всю ее семью обманули мошенники. Ущерб составил 5 млн 10 тыс. рублей: 2 млн 910 тыс. рублей - личных и 2,1 млн - кредитных.

Со второй потерпевшей 1966 г.р. произошла похожая история. Неизвестный на сайте знакомств рассказал, что занимается инвестициями через знакомого "трейдера", который может помочь в получении пассивного дохода. Женщина заинтересовалась предложением и уже в мессенджере стала переписываться с тем самым "знакомым", который рассказал ей про биржу и помог зарегистрировать аккаунт и внести туда 100 тыс. рублей через электронный кошелек криптовалют. Затем женщина перевела туда еще 681 тыс. 243 рубля через онлайн-банк и 4 млн 318 тыс. 756 рублей через терминал. Все это впоследствии было переведено на открытый аккаунт на бирже.

После "трейдер" перестал выходить на связь и екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников. Ущерб составил 5,1 млн рублей: 4,1 млн - кредитные, 1 млн - личные накопления.

"Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию", - сказали в УМВД.

Теги: Екатеринбург, мошенник, сайт знакомств


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