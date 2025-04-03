03 Апреля 2025
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Пять городов Томской области в рейтинге Минстроя России определены как населенные пункты с благоприятной городской средой

Накануне Минстрой России опубликовал данные по индексу качества городской среды за 2024 год.

Суммарный индекс Томской области, согласно данным этого исследования, вырос до 212 баллов, превысив показатель предыдущего года на 15 пунктов.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

При этом сразу 5 городов региона были признаны населенными пунктами с благоприятной городской средой. Впервые таковым городом были признаны Асино (196 баллов) и Кедровый (197 баллов).

Максимальное количество баллов (242) из томских городов, попавших в рейтинг , у города Северск, который входит в почетный список городов с благоприятной средой уже седьмой год подряд. Томск и Стрежевой получили по 228 баллов, улучшив свои показатели по сравнению с предыдущими (Томск — 207, Стрежевой — 215).

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Поясним. Индекс качества городской среды определяется Минстроем РФ на основании сопоставления 36 индикаторов, характеризующих жильё, прилегающие пространства в городах, их улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство, безопасность, комфорт, экологичность, управление и другое.

В среднем по стране за 2024 год рост индекса составил около 30%.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

С 2025 года работа по формированию комфортной городской среды в стране продолжается в рамках нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Томской области в этом году будут благоустроены 45 общественных пространств в 20 муниципальных образованиях. Территории для благоустройства по ФКГС выбирают сами жители региона на ежегодном всероссийском голосовании.

Сейчас идет активная регистрация волонтеров голосования ФКГС. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур призвал всех активных томичей присоединиться к команде волонтеров на платформе Добро.рф.

Теги: индекс, минстрой, благоприятная городская среда, владимир мазур, нацпроект


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