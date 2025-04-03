МУС обязал Венгрию выдать израильского премьера Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) заявил об обязанности Венгрии сотрудничать и выдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в страну с государственным визитом. "Что касается визита Нетаньяху, суд следует своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС", - заявил представитель суда.

Венгрия признала юрисдикцию МУС, ратифицировав Римский статут 2022 года. Страны, признающие юрисдикцию суда, должны исполнять его решения, в том числе ордеры на аресты. Будапешт уже заявил о желании выйти из юрисдикции МУС, тем не менее, пока она является членом организации, так что если Нетаньяху не арестуют – это будет нарушением.

Международный уголовный суд обвиняет израильского премьер-министра в военных преступлениях, связанных с военной операцией в секторе Газа.

CNN отмечает, что израильский премьер не любит рисковать и едва ли отправился бы в Венгрию, если бы был не уверен, что его не выдадут.

Нетаньяху прибыл в Будапешт с четырехдневным визитом. Ожидается, что в ходе визита израильский лидер посетит городской Музей Холокоста, а также примет участие в различных политических встречах. Однако его расписание заметно пустеет ближе к концу поездки. И хотя это совпадает с шаббатом, который Нетаньяху, как считается, соблюдает по прагматическим, если не религиозным причинам, некоторые в Израиле выразили удивление, что премьер-министр не решил вернуться домой в пятницу до его начала, особенно с учетом возобновления наступления израильской армии в секторе Газа.