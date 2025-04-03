Обновленный штаб общественной поддержки партии "Единая России" открыли в Калуге

Штаб общественной поддержки – это многофункциональное пространство, которое «Единая Россия» организовала для диалога между представителями партии и жителями регионов, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив.

В торжественной церемонии открытия в Калуге штаба приняли участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы и Заксобрания, участники специальной военной операции.

Владислав Шапша вручил партийный билет Александру Шляпникову – ветерану СВО, кавалеру двух орденов Мужества и медали «За отвагу». Глава региона также поблагодарил за поддержку участников специальной военной операции представителей образовательных учреждений и общественных организаций.

«Штаб общественной поддержки – уникальная площадка, которая будет интересна не только подрастающему поколению, но и людям более старшего возраста. Здесь будет осуществляться приём наказов и предложений, которые лягут в основу народной программы партии «Единая Россия» на 2025-2030 гг.», – прокомментировал Юрий Моисеев.