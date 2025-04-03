03 Апреля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что в Вологодской области появятся в 2025 году 18 новых ФАПов

Создание фельдшерско-акушерских пунктов в Вологодской области проходит в рамках проекта «Сельский ФАП», который входит в Губернаторскую программу «Стратегия 2.0».

«В этом году мы устанавливаем 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов со всем необходимым оборудованием для комфортного оказания приемов. Контракты уже заключили, поставку ФАПов ожидаем в июне, а их торжественное открытие – в сентябре», – сообщил губернатор Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

Новые современные модульные конструкции ФАПов будут поставлены в 17 центральных районных и городских больниц: Бабаевской, Белозерской, Вашкинской, Великоустюгской, Вожегодской, Вологодской, Вытегорской, Кичменгско-Городецкой, Никольской, Нюксенской, Сямженской, Тарногской, Тотемской, Усть-Кубинской, Устюженской, Шекснинской и Череповецкой.

По завершении строительно-монтажных работ на территории Вологодчины появятся Тимошкинский, Нижнемондомский, Первомайский, Марденгский, Сямбовский, Севастьяновский, Янешевский, Еловинский, Нигинский, Левашский, Двиницкий, Лохотский, два Никольских, Веницкий, Еремеевский, Сурковский и Чаевский фельдшерско-акушерские пункты.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Также в 2025 году еще 12 ФАПов в 9 муниципальных образованиях Вологодской области будут капитально отремонтированы в рамках реализации проекта Губернатора «Капитальный ремонт объектов здравоохранения». Обновление медицинских объектов в регионе пройдет и по новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал Президент.

До 2028 года в регионе планируют капитально отремонтировать 115 фельдешерско-акушерских пунктов и установить столько же новых модульных конструкций.

Отметим, что по итогам 2024 года по Губернаторскому проекту «Сельский ФАП» на Вологодчине установили 16 ФАПов и еще 20 отремонтировали.

Теги: георгий филимонов, фап, губернаторская программа, сельских фап, вологодчина


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