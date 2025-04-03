Растет доля россиян, покупающих жилье без ипотеки

В Центробанке видят в текущей ситуации на рынке недвижимости проблему не в недоступности ипотеки, а в недоступности жилья. Глава регулятора Эльвира Набиуллина указала на разгон цен периодом массовой льготной ипотеки.

"В последний период массовой ипотеки все ушло в рост цен в последнюю и финансовую прибыль застройщиков. Рост стоимости жилья притормозился, когда льготная ипотека стала адресной. Кстати, увеличилась доля недвижимости, купленной за счет собственных средств. Массово ипотека станет доступной при снижении ставок. Массово ипотека ведь стала развиваться, когда инфляция была около 4% на протяжении нескольких лет – без всяких государственных программ поддержки", - сказала Набиуллина, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.