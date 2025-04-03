Пошлины, веденные Трампом, обвалили акции Apple

Из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импортируемые товары акции американских технологических компаний рухнули. Об этом пишет Bloomberg.

Больше всех пострадала корпорация Apple, так как по-прежнему производит большинство своих устройств, продаваемых в США, на китайских заводах. Apple может пострадать еще больше, учитывая необходимость закупать компоненты из других стран и регионов, которые также пострадали от введения тарифов.

Во время первой каденции Трампа главный исполнительный директор Apple Тим Кук убедил его исключить iPhone и некоторые другие продукты из-под действия тарифов по той причине, что пошлины нанесут ущерб американской компании и сыграют в пользу южнокорейской Samsung.

Проблема в том, что сегодня Apple практически не производит массовую продукцию в США. Корпорация пыталась заручиться поддержкой Трампа, пообещав, что инвестирует в экономику США 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Так, планируется производить несколько серверов, связанных с искусственным интеллектом, в Техасе.

Интересно, что крупнейшим поставщиком Apple является Китай, включая Тайвань, то есть, борясь с Китаем, Трамп бьет и по Apple. Корпорация много лет планирует снизить зависимость от Китая, но процесс идет очень медленно.