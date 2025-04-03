Дети не знают героев Великой Отечественной войны, заявили в Институте военной истории

Российские дети практически не знают истории и героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил в Совете Федерации начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик.

Он рассказал, что в 2021 году организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" провели опрос более 6 тыс. российских школьников из 65 регионов. Только 0,7% смогли ответить, какой подвиг совершила Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. А 23% вообще не смогли назвать ни одного героя Великой Отечественной войны. В результате дети становятся удобным "материалом" для иностранного влияния.

Слабое знание детьми российской истории подтверждается опросами, да и результатами ЕГЭ. Они не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи. Об этом говорил еще Сергей Кравцов, когда был главой Рособрнадзора.

По данным Минобрнауки, только 12% выпускников сдают ЕГЭ по истории, остальные ее просто не выбирают. В результате историю мало кто знает, так как она мало где требуется, считает депутат Госдумы Александр Аксёненко, который предлагает сделать оценку по истории России обязательной при поступлении в вуз. Глава СПЧ Валерий Фадеев тоже подчеркивает, что выпускники почти не сдают историю, географию и литературу, то есть те предметы, которые формируют кругозор и мировоззрение.