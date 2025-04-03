К организатору питания в СУНЦ УрФУ, где заболели учащиеся, готовят коллективный иск в суд

Свердловское УФАС признало недобросовестным организатора питания в СУНЦ УрФУ, где массово заболели учащиеся. Сейчас готовится коллективный иск в суд.

В марте в общежитии екатеринбургского лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным Роспотребнадзора, ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус, этот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока, а в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, ООО "Общественное питание" оказывало услуги по организации питания в СУНЦ с начала 2025 года. После случившегося в антимонопольное ведомство поступило заявление Уральского федерального университета о включении сведений о данном ООО в реестр недобросовестных поставщиков.

"По результатам рассмотрения принято решение о внесении компании в реестр в связи с существенными нарушениями условий договора", - отметили в УФАС.

Как пояснили в ведомстве, теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в закупках в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ.

И сегодня же стало известно, что готовится коллективный иск к ООО "Общественное питание". Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ можно присоединиться к коллективному иску для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда.

Для этого нужно до 1 июня 2025 года заполнить заявление и предоставить ряд документов. Список необходимых документов и образец заявления опубликованы на сайте управления.

Ранее суд на 40 суток приостановил деятельность ООО "Общественное питание".