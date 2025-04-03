В Европе обсудили использование структур НАТО для размещения сил на Украине

Коалиция западных стран обсуждала возможность использования структур НАТО для развертывания миротворцев на Украине, сообщила газета Financial Times.

Согласно одному из предложений, структуры командования и контроля НАТО должны будут использоваться "при развертывании сил безопасности на Украине", рассказали источники издания. В соответствии с инициативой, миротворцы смогут пользоваться "общими возможностями разведки и наблюдения" НАТО, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.