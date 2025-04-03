Путин предложил назначить экс-министра юстиции Коновалова констиуционным судьей

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление на назначение судьей Конституционного суда РФ Александра Коновалова – экс-министра юстиции страны, также он работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что кандидатуру Коновалова сенаторы обсудят на очередном заседании комитета 15 апреля.

Слухи о выдвижении Коновалова в конституционные судьи появились еще месяц назад. В целом в КС сложилась сложная ситуация с кадровым составом: в ближайшее время наступит момент, когда из 11 судей четверо уйдут в отставку по возрасту.