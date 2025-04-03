Полицейские задержали в Перми трех нелегальных мигрантов с наркотиками на сумму 10 миллионов рублей

В Перми сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД, во взаимодействии с госавтоинспекцией и росгвардией задержали троих нелегальных мигрантов из Средней Азии, работавших на теневой интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

У задержанных 2000, 2001 и 2002 годов рождения обнаружили около килограмма метадона, стоимость такой партии на черном рынке составляет 10 млн руб. Установлено, что они направлялись из Москвы в Пермь, чтобы сбыть наркотики.

Изначально водитель автомобиля имел статус свидетеля по уголовному делу, поскольку якобы не знал о противоправной деятельности своих приятелей. Однако, изучив содержимое телефона и другие улики, следователь Главного следственного управления краевого МВД установил причастность третьего фигуранта к преступлению.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.