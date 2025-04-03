Фестиваль "Коляда-Plays" в Екатеринбурге в этом году проводиться не будет

В этом году фестиваль "Коляда-Plays" в Екатеринбурге не состоится. Об этом в своих социальных сетях написал драматург Николай Коляда. Он также опубликовал ответ от министерства культуры Свердловской области, которое отказало в выдаче гранта театру.

Причиной отказа в минкульте назвали нарушение сроков отчетности о расходовании бюджетных средств в предыдущие годы. Документ подписан министром культуры региона Светланой Учайкиной.

"Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал. Спасибо, Светлана Николаевна. Дай Бог вам здоровья. Всем там вам спасибо. Фестиваля не будет. Благодарю всех, кто прислал заявки", - написал Коляда.

В комментариях фанаты фестиваля уже уговаривают драматурга организовать сбор средств, чтобы собственными силами провести ежегодный "Коляда-Plays". Кто-то отмечает, что фестиваль стал визитной карточкой Екатеринбурга, многие уже настроились на праздник. Мелькают и советы обратиться к полпреду УрФО Артему Жоге и новому врио губернатора Денису Паслеру.